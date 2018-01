Para Marconi, presidente do STF diz que deve ir na semana que vem ao presídio de Aparecida

Após a rebelião que deixou nove mortos no presídio de Aparecida de Goiânia, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse na última quarta-feira (3), ao governador Marconi Perillo (PSDB), que deve ir na semana que vem ao presídio.

De acordo com fontes do STF ao blog da Andréia Sadi, Cármem já tinha tentado visitar o presídio, mas Marconi teria pedido que ela adiasse.

Na agenda da presidente do STF está marcado para a próxima semana visitas aos presídios no Paraná e no Acre, para inspecionar a condição dos presos e verificar presídios que estejam com superlotação.