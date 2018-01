Para fugir de assaltantes, homem se joga em córrego da Marginal Botafogo em Goiânia

Um homem se jogou no córrego da Marginal Botafogo, no Setor Sul, em Goiânia, por volta das 21h de sexta-feira (12), para fugir de dois assaltantes que o ameaçaram com uma faca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava andando pela via quando foi abordada pelos suspeitos. Antes de se jogar no córrego, ele lutou com os criminosos.

De acordo com a corporação, o homem fraturou o pé e teve outros ferimentos pelo corpo, mas foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), e passa bem.