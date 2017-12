Para defender a mãe, rapaz mata irmão em Aparecida de Goiânia

Um homem matou o irmão para defender a mãe no Setor Independência Mansões, na tarde de segunda-feira (18), em Aparecida de Goiânia. De acordo com a polícia, a vítima, de 25 anos, estava agredindo e ameaçando a mulher com uma faca. O irmão, de 27, conseguiu tomar a arma e feriu José Dearly Rosa dos Santos.

O rapaz foi socorrido por vizinhos e levado para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. No entanto, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada e levou o irmão para o 4º Distrito Policial do município.

Ele prestou depoimento e foi liberado. O caso será investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídios(GIH) de Aparecida de Goiânia.

O corpo de José Dearly foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e, durante a madrugada, liberado para o velório e sepultamento. A reportagem tentou, mas não consegui contato com o delegado responsável pelo caso.