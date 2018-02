Para clubes, volta de 2 torcidas será difícil

Os clássicos entre Goiás e Vila Nova têm sido disputados com a presença de apenas uma torcida, a do mandante. Foi o que o ocorreu no sábado (3), quando apenas colorados puderam assistir ao jogo entre os rivais (empate por 1 a 1). Os dois clubes, no entanto, são favoráveis ao retorno das duas torcidas ao clássico entre as equipes.As diretorias já iniciaram conversas ...