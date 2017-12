Papai Noel troca trenó por Eixo Anhanguera para distribuir balinhas em Goiânia

O Papai Noel resolveu distribuir balinhas na Região Metropolitana de Goiânia dirigindo um ônibus do Eixo Anhanguera. Por mais inusitada que a afirmação possa parecer foi isso que aconteceu graças ao motorista da Metrobus, José Antônio Pereira, de 54 anos, que no sábado (23) fez a rota entre o Padre Pelágio, em Goiânia, e Goianira, a 22 km da capital, vestido de Bom Velhinho. Ele ainda levou um saco de presentes com aproximadamente 100 kg balinhas que foram dadas aos passageiros.

A foto do Papai Noel do Eixo Anhanguera ganhou as redes sociais neste fim de semana após postagens serem feitas no Facebook, mas essa não é a primeira vez que José Antônio usa o famoso “Eixão” para dar vida ao Papai Noel. Ao longo de seus 20 anos de profissão, ele repetiu o ato por 17 vezes.

“Uma vez eu e meus amigos vimos um Papai Noel em um shopping da cidade que nem se parecia com ele. Eu estava muito acima do peso na época e meus amigos começaram a comentar que eu podia me vestir que ia ficar bem melhor. Gostei da ideia e da brincadeira”, conta o motorista.

Assim começou uma verdadeira “missão de Natal” para transformar José Antônio em Papai Noel. Com doações de amigos, familiares e pessoas que gostaram da ideia ele comprou um cinto de couro, mandou fazer uma bengala de madeira, confeccionar a roupa, a barba e o cabelo do Papai Noel e até ganhou uma bota de couro do Corpo de Bombeiros.

“Nós compramos balinhas e começamos a distribuir porque Papai Noel tem que dar presente. Foi incrível. Não me deixavam sair do terminal. Fizeram uma fila enorme para tirar foto. A linha atrasou, algumas pessoas deixaram o ônibus e entraram em outro, mas ninguém reclamou, ninguém importou.”

O motorista e Papai Noel diz ter gostado da experiência e resolveu repetir a ação. Bastava chegar a época do Natal que começavam os preparativos e a expectativa. “As pessoas começaram a perguntar, mandar mensagens. O Papai Noel tinha que andar no Eixo.”

O recebimento de apoio se esvaiu com o passar do tempo. Mas o desejo de levar um pouco da magia natalina aos usuários do transporte coletivo que Jose Antônio atendia só cresceu. “Há três anos tive que mandar fazer uma roupa nova, porque a outra já estava velha. Não recebi ajuda então paguei do meu bolso.”

O valor gasto foi de cerca de R$ 900. “Ajudei um dono de um supermercado e ele me doou as balinhas, o que aliviou um pouco”, diz o motorista que recebe R$ 3 mil ao mês. Neste ano, a compra das balinhas ficou por conta do motorista.

“As balinhas dão uma média de R$ 250. Todo ano eu uso meu 13º salário ou os tickets que a gente recebe da empresa para comprar. Mas eles estão atrasados e acabou apertando um pouco. Mas eu não reclamo. É triste, mas está tudo em crise. Só que eu gosto muito de ser Papai Noel. Adoro ver a felicidade das pessoas ao me verem. Tem muito adulto que não teve a oportunidade de viver isso e até choram de emoção. É muito bonito. Até os policiais me param na barreira policial, na primeira vez levei um susto.”

Embora o “susto”, o motivo para a parada foi para um foto, também compartilhada nas redes sociais. “E ninguém do ônibus reclama. A reação de todo mundo durante o trajeto é incrível. Todos os passageiros ficam doidos. Quem não gosta do Papai Noel?”, relata entusiasmado.

Metrobus

A Metrobus, que também fez uma postagem em suas redes sociais sobre a ação de José Antônio, disse apoiar e incentivar o motorista a se vestir de Papai Noel. Ao POPULAR, a assessoria de comunicação informou que desde o primeiro ano da iniciativa tem permitido ao funcionário fazer a troca do uniforme obrigatório pela roupa do Bom Velhinho por acreditar que esta é uma forma de humanizar o transporte coletivo urbano.

A Metrobus ressaltou que durante o período das festas de fim de ano atitudes como a de José Antônio são responsáveis por alegrar os passageiros e por isso são bem-vindas.

Sobre o pagamento do décimo terceiro salário e benefícios, a empresa lamentou o atraso e assegurou que a previsão, conforme acordado com a categoria, é que os débitos sejam quitados na próxima terça-feira (26).

Agressão

Apesar da iniciativa e alegria dos passageiros, o Papai Noel do Eixão passou por um momento de tensão no último sábado (23). Ele foi agredido por um passageiro quando dirigia o ônibus na GO-070.

Segundo José Antônio, o autor da agressão começou a discutir com uma passageira, quebrou a janela do veículo e arrancou o braço de uma das cadeiras. Em seguida, passou por baixo da catraca e usando o objeto tentou atingi-lo.

“Eu segurei o braço dele e o volante ao mesmo tempo para controlar o ônibus e não deixar que ele me atingisse. Joguei um ônibus em um gramado e abri a porta. Os outros passageiros imobilizaram ele. Os usuários estavam revoltados.”

A Polícia Militar foi acionada. Motorista, autor das agressões e alguns passageiros foram encaminhados para a delegacia de Goianira. José Antônio fez exame de corpo delito e registro de boletim de ocorrência.

“Não aconteceu nada comigo, graças a Deus. E isso não vai tirar meu gesto de solidariedade. O único afetado com essa situação toda foi ele. Comigo não teve nada. Em 17 anos é a primeira vez que acontece, mas eu recebi apoio, carinho e isso é bom. É o que importa.”

O homem que tentou agredir o Papai Noel teria tido um surto e foi autuado por dano ao patrimônio.