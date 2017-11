Pancada de chuva derruba árvores e causa problemas no trânsito em Goiânia

Atualizada às 19h50 - 29/11/2017

A forte chuva que caiu durante cerca de uma hora na tarde desta quarta-feira (29) em vários pontos de Goiânia deixou marcas e estragos em bairros de todas as regiões.

Uma árvore caiu na Câmara Municipal e atingiu um veículo estacionado na parte destinada à imprensa na Casa. Na avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, galhos grandes de árvores ficaram caídos na via e atrapalharam o trânsito.

A Marginal Botafogo, no sentido setor Norte Ferroviário, ficou alagada e com trânsito lento na altura do Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal) do setor Sul. Também houveram registros de alagamentos no Parque Lozandes e na avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás.

Três árvores caíram na avenida São João, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, próximo ao terminal Cruzeiro do Sul. Um ponto de ônibus ficou sem atendimento de embarque e desembarque.

Outra árvore caiu e deixou a Alameda dos Buritis entre a Rua 3, no setor Oeste, interditada. Na Praça Cívica, um pedaço de árvore caiu em frente ao Museu Zoroastro Artiaga e quase atingiu a estação de bicicletas compartilhadas da Prefeitura de Goiânia.

Os semáforos das Avenidas Circular e 4ª Radial, no setor Pedro Ludovico, ficaram inoperantes e o trânsito ficou congestionado. A chuva também derrubou outra árvore na Rua 96, no setor Sul. A via ficou interditada durante a tarde.

Pancadas de chuva

Nesta quarta, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um alerta amarelo, o menor da escala de risco, para os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal.

Segundo o instituto, pancadas de chuva devem cair nestas localidades até o fim de semana, gerando um risco de corte de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas.