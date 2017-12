Pais são presos traficando drogas com filhos dentro do carro em Goiânia

Os pais de duas crianças foram presos por tráfico de drogas no Jardim América, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) fazia patrulhamento pela região quando avistou o casal dentro do carro conversando com um Arthur de Matos Macedo, de 25 anos.

Dentro do Volkswagen Gol, além de Morgan Gomes de Oliveira e Tainara Lopes de Mattos, de 28 e 23 anos e que já possuem passagens, estavam os filhos de 3 e 5 anos. De acordo com a PM, assim que avistaram a viatura, o casal jogou fora alguns objetos.

Os policiais realizaram a abordagem e durante a revista constataram que os objetos desprezados eram aproximadamente 500 gramas de maconha e cocaína embaladas em porções para venda. Foi apreendido também mais de R$ 6 mil.

O casal, os filhos e Arthur foram encaminhados para a Central de Flagrantes. Morgan e Tainara foram autuados por tráficos de drogas. As crianças foram entregues aos avós.