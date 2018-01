Pais de menino com paralisia cerebral realizam bazar em Goiânia para cirurgia de R$ 200 mil

O motorista Fábio Aires de Carvalho, de 31 anos, e a esposa Letícia Sodré, 26, pais do pequeno Arthur Sodré de Carvalho, de 3 anos, que sofre com uma paralisia cerebral, realizam a partir das 10 horas deste domingo (14), o "Bazar do Arthur", na rua SB11, no Residencial Solar Bougainville, em Goiânia.

Durante o evento, onde também será servido almoço, o público poderá comprar roupas novas e semi-novas doadas por comerciantes da Feira Hippie e da região da Rua 44. A renda será para a campanha "Somos Todos Arthur", que arrecada dinheiro para custear o tratamento do menino nos Estados Unidos.

Arthur nasceu de seis meses, passou três meses internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quando sofreu uma parada cardíaca. Prestes a completar um ano de idade uma pediatra identificou que o menino desenvolveu uma diplegia espástica – um tipo de paralisação cerebral – e tinha dificuldades de sentar, rolar e engatinhar.

Atualmente, com dificuldades para andar, ele precisa fazer uma cirurgia, a Rizotomia Dorsal Seletiva, marcada para agosto deste ano, no Saint Louis Chindren’s Hospital, nos Estados Unidos.

Desde novembro de 2017 os pais realizam a campanha "Somos Todos Arthur" para arrecadar R$ 200 mil, sendo R$ 160 mil destinados apenas para a entrada que deve ser paga antes da realização da cirurgia.