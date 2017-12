Pai segue vizinho e flagra momento em que filho de 8 anos seria abusado

Um homem de 57 anos foi preso após ser flagrado tentando abusar sexualmente de uma criança de 8 anos. Quem conseguiu salvar a vítima a tempo foi o próprio pai do menino, que viu o acusado acompanhando o garoto na volta da escola. O caso ocorreu em Jaguaré, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (7).

De acordo com a Gazeta Online, o pai achou estranho seu filho fazer um trajeto diferente junto com o homem, que é vizinho deles. Ele, então, seguiu os dois e, quando chegou a uma rua sem saída, percebeu que o acusado estava ajoelhado com as partes íntimas para fora pedindo para que a criança o tocasse. Neste momento, o pai pegou o filho, que chorava muito, e o acusado se jogou no chão.

Já em casa, o pai acionou a Polícia Militar, que prendeu o suspeito. À reportagem, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado por tentar praticar ato libidinoso com menor de 14 anos e será encaminhado para o presídio.