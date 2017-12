Pai mata três homens a tiros após a filha ser assediada por eles

Um homem de 34 anos foi preso na noite de quinta-feira (14), em Itajubá (MG), após confessar que matou os pedreiros Natael Joel Júlio, de 41 anos, Evaldo Fernando Norberto, de 52 anos, e o aposentado Francisco de Paula, de 91 anos, porque eles abusavam dos seus filhos.

De acordo com a Polícia Civil, a informação inicial era que o suspeito tinha brigado com a namorado, teria ido até a casa dela para buscar as coisas dele e na saída teria tido um ataque e disparado contras as vítimas, sendo que uma conseguiu escapar.

Após o crime, ele fugiu com um carro, foi preso em outro bairro e encaminhado para o presídio de Itajubá, onde confessou o crime. A casa dele foi incendiada por parentes e moradores revoltados.

“Supostamente um vídeo estaria circulando, e que as vítimas, em tese, teriam abusado dos filhos dele. Ele não viu, ele só ouviu falar. E aí ele praticou esses três homicídios”, afirmou o delegado Marcel Ângelo.

A polícia disse ainda que o homem já foi preso outras vezes. “Ele já tem passagens já, por furto. Agora a gente vai representar pela prisão preventiva dele, no final do flagrante aqui, para que ele permaneça preso até que se esclareça melhor os fatos”, completou o delegado.

Vítimas

“Todo mundo gostava dele. Todo mundo aqui, amigável dele. Gostava de beber a pinguinha dele, mas não prejudicava ninguém, entendeu? Então fica difícil você analisar uma pessoal assim. É crueldade, uma pessoa cruel, uma pessoa do mal”, contou o irmão de Natael, Jesuel Raine Júlio.

“Triste. O Fernando não vai voltar mais. Agora nós queremos justiça”, afirmou a cunhada Ivanilde Costa. “Eu acho uma injustiça, porque ele era uma pessoa boa, ele ajudava todo mundo do bairro. Quando precisava, ele ajudava. Eu acho que não tinha necessidade de fazer isso com ele não”, disse a neta de Francisco, Jade Beatriz de Paula.