Pai encontra dificuldades para reconhecer corpo do filho morto na rebelião de Aparecida de Goiânia

O pai do detento Elismar Tavares, de 27 anos, que não quis informar seu nome, diz ter identificado o corpo do filho em uma foto que circula pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e reclama das dificuldades que tem encontrado para fazer o reconhecimento do corpo. “Um pai sabe reconhecer seu filho. É ele”, desabafa. O detento foi uma das nove vítimas da rebelião ocorrida na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na última segunda-feira (1).

Informações da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (SEAP) e da Polícia Militar afirmam que a rebelião se iniciou quando presos da ala C, integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) invadiram as alas A, B e D, iniciando um confronto que deixou nove mortos e 14 feridos.

“Ele já tinha falado pra mim, ‘pai, se eu voltar pra lá eu vou morrer’, várias vezes”, conta o homem que afirma ser pai de um dos detentos identificados através de fotos divulgadas da rebelião. Na imagem, Elismar aparece deitado em meio a destroços e entulho. Partes de seu corpo aparentam queimaduras e seu rosto aparece coberto por um colchão incinerado. O pai, que não quis informar seu nome por medo de perseguições de outros detentos foragidos, comenta que não tem dúvidas de que se trata do filho. Na foto o preso está vestindo uma bermuda que o homem afirma ter presenteado o filho há cerca de uma semana. “É claro que a gente torce pra não ser, porque lá dentro eles trocam as roupas e na foto não dá pra ver o rosto. Mas um pai sabe. As pernas, as tatuagens. Infelizmente é ele, sim”, lamenta.

Elismar era dependente químico e, segundo o pai, foi condenado por posse de drogas e roubo. “Ah, ele usava droga e estava naquela vida de roubar uma coisa aqui e outra ali”, explica. Segundo ele, o jovem de 27 anos estava à espera de uma carta empregatícia para poder deixar a unidade semiaberta durante o dia e retornar apenas para dormir. Ele conta que já foi até o presídio várias vezes para pedir a transferência do filho, sem sucesso. “Aquilo lá é um inferno. Não é para gente, não. Ali eles fazem o que querem, na hora que querem. Não separam ninguém, não tem segurança, nada”, reclama. “Os filhos da gente vão para lá para morrer”.

O pai contesta as informações divulgadas pelo tenente-coronel da Polícia Militar, Newton Castilho, superintendente da Administração Penitenciária, de que não havia problemas com o abastecimento de água ou comida na unidade. “Como não faltava água se toda semana eu ia lá e tinha que levar água e comida pra ele? Como ele tem coragem de falar isso? Eles ficam lá dentro e passam necessidade de tudo”, contrapõe. Newton Castilho declarou na terça-feira (2) que as motivações da rebelião não teriam ligação com a falta de água ou comida no presídio. Segundo ele, houve uma falha no abastecimento apenas na segunda-feira, dia em que o episódio aconteceu.

Elismar teria sido condenado a 11 anos de prisão e cumprido mais da metade da pena. “Ele já tinha ganhado autorização para cumprir em liberdade. Chegou até a ganhar tornozeleira. Mas não cumpriu direito as normas e perdeu o direito”, detalha o pai. O homem diz não concordar com a postura da administração do presídio. “É uma falta de respeito com a família. Matam os filhos das pessoas e deixam a gente aqui sem informação, sem nada”, reclama.