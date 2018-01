Pai e filho vão parar em delegacia após criança usar farda da PM e arma de pressão

Nessa terça-feira (30), uma criança vestida com a farda do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar e seu pai foram levados por policiais do Distrito Federal. Além do uniforme, o menino de 10 anos também tinha uma arma de pressão, do tipo "airsoft".

A confusão começou quando a dona de casa de 31 anos, buscava atendimento médico no hospital público de Ceilândia e levou o marido e o filho como acompanhantes. Um vigilante do local questionou as vestes e a arma que estava com o menino.

De acordo com a PM, um funcionário do hospital acionou a corporação e informou que havia uma criança portando a réplica de uma arma, que estava causando temor entre os pacientes.

"O vigilante chamou um policial, que já veio alterado. Ele pegou pelo braço do meu filho e disse: 'Me dá essa arma que eu estou mandando'", contou a mulher. A mãe alega que possui documentação da arma que funciona com ar comprimido e não é considerada ilegal.

Ainda de acordo com a dona de casa, o pai do garoto tentou explicar ao policial que o filho é conhecido pela própria corporação por exibir nas redes sociais, trajes das forças especiais da PM. No entanto, o militar não cedeu e deu voz de prisão. A mulher relatou que o marido chegou a ser algemado em uma pilastra da unidade de saúde.

O homem foi encaminhado a 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), e o garoto, para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A mãe da criança disse ao G1 que o filho gostava de usar fardas da Polícia Militar e tinha admiração pelos militares, mas, agora, está em "pânico".