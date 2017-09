Pai e filho morrem após carro colidir com carreta na BR-158

Um comerciante de 44 anos e seu filho, de 6, morreram no final da manhã deste sábado (9) na BR-158, no município de Bom Jardim de Goiás, após ocorrer uma colisão transversal entre o carro que viajavam e uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com o impacto, o garoto, que usava cinto, foi arremessado a cerca de 37 metros de distância. Ele e o pai não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Uma adolescente de 14 anos, irmã do menino, teve ferimentos graves e foi encaminhada para uma unidade de saúde em Barra do Garças, em Mato Grosso.

O condutor da carreta saiu ileso. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e não estava alcoolizado.