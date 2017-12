Pai e filha mortos em incêndio serão sepultados nesta quinta-feira, em Goiânia

O pai e a filha vitimados pelo incêndio em uma residência no Parque Oeste Industrial, na Região Oeste de Goiânia, serão sepultados nesta quinta-feira (28). O corpo de Ana Júlia Montes de Calvares, de 9 anos, está sendo velado em uma igreja do Setor Vila Luciana, na capital. Às 12h, segundo a funerária, ocorrerá o sepultamento, no Cemitério Municipal de Guapó.

O velório de Carlos Alves Pereira de Calvares, de 48 anos, será realizado no início da tarde e o sepultamento deverá ocorrer no Cemitério Parque, no Setor Cruzeiro do Sul, em Goiânia.

Ambos morreram no fim da manhã de quarta-feira (27) após a casa em que estavam pegar fogo. Carlos sofreu uma parada cardiorrespiratória, ainda no local, e não resistiu. Ele apresentava um quadro de asfixia.

Com um trauma na cabeça, possivelmente causado por golpes de martelo, e 70% do corpo queimado, a menina morreu a caminho do hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há indícios de que o incêndio tenha ocorrido de forma criminosa. O caso está sendo apurado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).