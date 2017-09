Pai de homem preso por duas vezes em uma semana se masturbando em ônibus diz que filho não é bandido

O pai do ajudante geral e suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 18 mulheres afirma que o filho não é bandido e sim doente. O aposentado que pediu para não ser identificado contou que Diego Ferreira Novais precisa de tratamento psiquiátrico.

Além de Diego, o homem tem mais oito filhos e mora com alguns deles em uma casa na comunidade de Americanópolis, Zona Sul de São Paulo. A mãe do ajudante não quis falar com a reportagem do G1 de São Paulo.

Ele contou que em 2006, Diego sofreu um acidente de carro e passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas. Segundo o homem, depois disto o temperamento do filho mudou e ele passou a atacar mulheres.

Relembre os casos

Diego ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus no dia 29 de agosto. No entanto, foi solto na quarta-feira (30), pois o para o juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto, não houve elementos para enquadrá-lo no crime de estupro.

Diego foi preso novamente na manhã de sábado (2). Ele atacou outra mulher, dessa vez em um ônibus que passava pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na região do Jardim Paulista. Pela segunda vez em menos de uma semana, ele foi impedido por passageiros de sair do ônibus, e encaminhado ao 78º DP, segundo a Polícia Militar.

O delegado Rogério de Camargo Nader, da Polícia Civil, requereu a instauração de incidente de insanidade mental. Ele relatou que informalmente Diego manifestou perante esta própria autoridade policial que necessita e gostaria de ser acompanhado por um especialista de psiquiatria.