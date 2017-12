Pai é condenado por dar chineladas em filha de 26 anos

Por ter dado chineladas nas nádegas da filha de 26 anos, um vigilante, de 55, foi condenado a três meses de detenção pelo juiz Felipe Levi Jales Soares, durante Programa Justiça Ativa, que está sendo realizado em Águas Lindas de Goiás.

Contudo, a pena privativa de liberdade do vigilante foi suspensa pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento de algumas condições, como por exemplo, de não se aproximar menos de 200 metros da filha.

Conforme a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), no dia 17 de julho de 2016, no Jardim da Barragem II, em Águas Lindas de Goiás, o vigilante, bateu nas nádegas da filha com uma sandália, segundo atesta relatório médico. A agressão começou quando os dois discutiam sobre o horário em que o irmão menor poderia assistir televisão. O pai, irritado com a ingerência, puxou a filha pelos braços, retirou suas calças e, de posse de uma sandália, bateu em suas nádegas.

A moça, que não mora mais com o pai, saiu de casa imediatamente após a agressão e fez a denúncia na delegacia da cidade, afirmando que, em virtude das pancadas, teve hematomas nas nádegas e que não tinha sido a primeira vez o seu pai “batia” nela.

O vigilante terá de cumprir outras condições como de não ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial, por oito dias consecutivos e comparecer mensalmente a juízo, para informar e justificar suas atividades.