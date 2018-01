Padre posta foto com arma e causa polêmica

O padre Thiago Bruno, do Mato Grosso, dividiu opiniões depois de uma postagem feita nesta terça-feira (2). Publicada no WhatsApp Status, a foto mostra Thiago de escapulário no pescoço, uma arma de fogo em mãos e a inscrição #2018.

Estabelecido na Paróquia de São José dos Quatro Marcos, a 343 km de Cuiabá, o sacerdote disse ao G1 Mato Grosso que ainda se manifestará sobre o caso, que causou revolta em algumas pessoas.

“Não importa se a arma é de brinquedo ou não! O que importa é a mensagem que ele passa, que não é nenhuma mensagem de paz”, dizia um comentário. “A atitude dele não condiz com a imagem que ele tem que passar para sociedade”, escreveu outra pessoa.

Mesmo assim, Thiago Bruno encontrou quem defendesse a atitude. “Que mal tem isso? Uma pessoa de bem com uma arma?”. Em defesa do padre, houve ainda um texto publicado por um homem que seria amigo de Thiago. No post, ele diz que a arma é um objeto de decoração que foi trazido da Espanha.

Confira a foto que gerou a polêmica: