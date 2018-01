Padrasto e mãe são presos suspeitos de abuso sexual em Valparaíso

Um casal foi preso na tarde desta quinta-feira, 25, em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal (DF), suspeito de envolvimento em crime sexual contra duas meninas. Segundo a delegada da Delegacia da Mulher, Ísis Leal, as vítimas denunciaram os abusos aos professores da escola, que levaram o caso para a Polícia Civil.

De acordo com os relatos das crianças, o padrasto era o autor dos abusos e a mãe seria conivente, pois saberia dos crimes praticados e, mesmo assim, permitia que as meninas ficassem sozinhas com o suspeito.