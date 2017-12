Paciente elogia procedimento

Um dos pontos de defesa do médico goiano Áureo Ludovico de Paula é o índice de pacientes curados do diabetes. Além do caso do ex-jogador e senador Romário, que foi operado pelo profissional em dezembro de 2016 e reagiu bem ao procedimento, há casos na própria capital. Antônio Cupertino Craveiro é um deles. Operado em janeiro de 2010, ele diz ter optado pela técn...