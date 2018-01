Paço crê em acordo para retomada do BRT

A Prefeitura de Goiânia está na expectativa pelo retorno das obras do BRT Norte-Sul, paradas desde julho do ano passado. A previsão do Paço Municipal é que o anúncio da volta aos trabalhos seja feito após reunião com o ministro das Cidades, o goiano Alexandre Baldy, nesta segunda-feira (29), às 8 horas. Nesta semana, os técnicos envolvidos com a obra já se reuniram no ...