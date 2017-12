Pé de maconha gigante é apreendido na casa de adolescente em Alexânia

Um arbusto de maconha de 1,7 metros foi apreendido na casa de um adolescente de 17 anos em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, na última segunda-feira (11). A espécie havia sido plantada no quintal da família, ao lado de outras plantas comuns. A mãe do suspeito afirmou que não sabia do que se tratava o vegetal do filho.

O escrivão da delegacia do município, Felipe Antônio Coelho da Silva, conta que recebeu uma ligação anônima informando que no endereço da casa do adolescente havia um pé de maconha. O próprio escrivão foi até o local e disse que da porta da casa já foi possível ver a planta no quintal.

Segundo Silva, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a apreensão e a mãe do adolescente assinou um termo de entrega em que se compromete a levar o filho para o Poder Judiciário sempre que for solicitada. Ele confessou que havia cultivado a semente e explicou que usava a planta apenas para consumo próprio.

Ainda de acordo com o escrivão, o rapaz já era conhecido da Polícia Civil por ser suspeito de praticar atos infracionais, como pequenos furtos, desacato a autoridade, injúria e ameaça.

O crime de porte de drogas para consumo próprio não prevê prisão, mas apenas advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa. Um processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que está parado pode decidir pela descriminalização do uso de maconha.