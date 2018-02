OVG anuncia 10 mil novas vagas para o Programa Bolsa Universitária

O Programa Bolsa Universitária (PBU), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), abriu processo seletivo para 10 mil novas bolsas. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de março, pelo site da OVG.

O anúncio da inclusão de 7 mil novas vagas foi realizado na tarde de terça-feira (20), durante a 3ª Feira do Estudante - Expo CIEE Goiás 2018, que acontece até quarta-feira (22), no Pavilhão Azul do Centro de Cultura e Convenções, em Goiânia (GO).

O PBU destina-se a alunos com renda bruta familiar de até seis salários mínimos, enquanto a bolsa integral contempla os universitários com renda bruta familiar de até três salários mínimos. Os interessados precisam estar matriculados em instituições particulares de ensino superior ou em fundações credenciadas na OVG que cobram mensalidade.

Segundo a OVG, com os novos incluídos o Programa passa a atingir 187 mil estudantes beneficiados desde a implantação, em 1999. Ao todo, 75 Instituições de Ensino Superior estão cadastradas no PBU e beneficiam estudantes de 223 municípios goianos. Outras 1.356 entidades são parceiras.

Como contra partida, os bolsistas prestam serviços em instituições governamentais ou não governamentais, cumprindo jornada compatível com seus horários na faculdade ou no emprego.