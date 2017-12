Outorgas no Rio Meia Ponte podem ser revistas

Para evitar problemas de abastecimento público em 2018 como os vividos no período de seca neste ano, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima) analisará logo no início do ano a possibilidade de limitar outorgas de uso de água já concedidas na bacia do Rio Meia Ponte, como houve neste ano via decreto. A ...