Organizadores informam que estacionamento de festa eletrônica tinha seguro

A organização do evento de música eletrônica “Playground Music Festival” emitiu nota oficial nesta sexta-feira (8), informando que o estacionamento onde os carros estavam quando foram carbonizados era segurado.

Na manhã dessa quinta-feira (7), 19 veículos foram queimados durante um incêndio no estacionamento de uma festa, no Setor Vale das Pombas, em Goiânia. Testemunhas disseram que o fogo teria começado numa área de pastagem, próximo ao local, e atingiu os veículos.

As causas do incêndio ainda não foram descobertas.

Segundo os organizadores, o local estava sendo administrado pela empresa HP Parking, e vai ressarcir os motoristas que tiveram prejuízo no acidente.

Ainda de acordo com a organização, o evento cumpria as exigências e teve todos os alvarás necessários concecidos para sua realização, bem como o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Leia na íntegra:

NOTA À IMPRENSA – Incêndio no Estacionamento – Evento de música eletrônica – Dia 07/9.

A organização do evento de música eletrônica “Playground Music Festival” vem a público e com muito pesar lamentar o incidente ocorrido no estacionamento do evento, na manhã de quinta-feira, dia 07/9. Não há ainda motivo certo da causa do foco do incêndio.

Segundo testemunhas, o fogo teria começado numa área de pastagem, próximo ao estacionamento do evento, e atingiu assim dezenove veículos. Contávamos com uma brigada de incêndio no evento que agiu rapidamente isolando o local, e com a ajuda do Corpo de Bombeiros, isolou e controlou o fogo. Ressaltamos que não houve feridos.

Informamos ainda que o evento possui todos os alvarás necessários para sua realização (Prefeitura, Meio Ambiente, Regulação Urbana e Bombeiros), bem como o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) que foi concedido ao evento, cumprindo assim com todas as exigências.

Informamos também que o estacionamento, administrado pela empresa HP Parking, possue seguro não deixando os motoristas com prejuízos.

Finalizamos comunicando que o fogo não atingiu a área da realização do evento, que seguiu normalmente sua programação ate o final (às 22h do mesmo dia) sem nenhum incidente interno.

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos através do telefone (62) 98282-7200, com o empresário Guilherme Correa.

Atenciosamente, Equipe “Playground Music Festival”.