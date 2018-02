Ordem para matar vigilante penitenciário em Anápolis saiu de dentro do presídio, conclui polícia

A Polícia Civil de Goiás apresentou, na manhã desta quinta-feira (8) os resultados da primeira fase da Operação Manchester, que investiga a morte do vigilante penitenciário Eduardo Barbosa dos Santos, de 34 anos, morto no início de janeiro deste ano. As investigações concluíram que a ordem de execução saiu de dentro do presídio de Anápolis, mas não tinham um alvo específico. A motivação seria a rigidez com que a direção do presídio tratava os presos da unidade.

De acordo com as investigações, o mandante do crime foi o detento Pedro Henrique Pereira da Silva, em conjunto com Anderson Diogo da Silva, que também está preso. Eles teriam contratado Bruno César de Oliveira, conhecido como “Gueroba”, e Wellington dos Santos Fernandes Miranda, conhecido como “Satanás”, por R$ 20 mil. A princípio, a ordem era matar dois policiais militares em uma viatura. Como não obtiveram êxito foram orientados a executar agentes prisionais da escolta, mas também não conseguiram. Por último veio a ordem para assassinar o primeiro servidor que deixasse o presídio.

A vítima foi o vigilante temporário. De acordo com as investigações, assim que Eduardo deixou a unidade prisional, foi seguido pela dupla e executado com cerca de 24 tiros quando chegava na porta de sua casa, no Setor Bougainville.

Após o crime, Pedro e Anderson, teriam mandado Wellington matar Bruno, pois a foto dele começou a circular em grupos de WhatsApp como suspeito de participação no crime. De acordo com a polícia, Wellington matou Bruno no dia 5 de janeiro, com a ajuda de dois homens. Um dos suspeitos foi preso na operação realizada na terça-feira e o outro segue foragido.

Na operação de terça, a mulher de Anderson também foi presa suspeita de auxiliar Wellington e Bruno no dia da morte do vigilante penitenciário. Um mandado de prisão foi cumprido contra um terceiro envolvido no crime, que já cumpre pena na unidade prisional. A invesitgação apontou que esse encarcerado teria trocado várias mensagens com Bruno e Pedro no dia do homicídio de Eduardo.

As investigações continuam e agora visam apurar a morte do agente penitenciário Ednaldo Monteiro, ex-diretor do presídio de Anápolis. Ele foi morto no mesmo dia do vigilante temporário.