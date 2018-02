Operador de vídeo morre nove dias depois da queda do helicóptero da TV Globo

O operador de vídeo Miguel Brendo Pontes Simões, 21 anos, até então único sobrevivente da queda do Globocop, o helicóptero da Rede Globo, que caiu no mar da praia do Pina, no Recife (PE), dia 23 de janeiro, morreu na manhã desta quinta-feira (1), após ficar nove dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR). A morte foi confirmada pelo padrasto do rapaz, o comandante Wagner Monteiro.

O piloto Daniel Galvão, 36 anos, e a controladora de voo, Lia Maria Abreu de Souza, 34 anos, morreram no acidente.

Segundo o último boletim médico divulgado sobre a saúde de Miguel, que estava internado em estado gravíssimo, os médicos informaram que "foi observada evolução não satisfatória do quadro neurológico, consequência do grande trauma sofrido".

Com o impacto da queda do helicóptero, Miguel sofreu uma fratura na perna direita, lesões graves no abdômen, com perda do baço, e traumatismo no rosto, incluindo fratura da mandíbula. Ele foi retirado do mar por populares e encaminhado para a unidade de saúde, onde foi operado por um cirurgião buco-maxilo, um cirurgião-geral, um cirurgião-vascular, um neurologista e um ortopedista.