Operação Terra Prometida cumpre mandados em estabelecimentos do segmento de bebidas em Goiânia

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT) cumpriu na manhã desta quarta-feira (29), 14 mandados de busca e apreensão em 12 estabelecimentos comerciais do segmento de bebidas no setor Campinas, em Goiânia, durante a operação Terra Prometida. Em um dos estabelecimentos, uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A ação era em combate ao crime de sonegação fiscal e falsidade ideológica envolvendo um grupo empresarial. As empresas eram do mesmo grupo familiar que desde 2009, já foi autuada mais de 40 vezes por sonegação fiscal, somando R$ 8 milhões. Uma das irregularidades encontradas foi a compra de vale-refeição e ticket alimentação. No local, foram encontradas as máquinas e os cartões dos clientes.

Segundo o delegado Regional de Fiscalização de Goiânia, Fernando Bittencourt, as empresas compram os vales com deságio de 10% a 15% e além de ser sonegação fiscal, pode configurar crime de lavagem de dinheiro e contra a economia popular. "Para utilizar as máquinas eles criaram empresas fantasmas", explicou.

As investigações tiveram início em 2016, e os relatórios de inteligência apontam que grupo teria cometido diversas infrações fiscais, como a de compra e venda sem nota fiscal, a de transporte de mercadoria em grande quantidade para fins comerciais utilizando apenas cupom fiscal e o uso de transportadora sem cadastro no Estado.

A operação foi uma ação conjunta entre a Secretaria da Fazenda e as polícias Civil e Militar.