Operação que investiga mortes de agentes cumpre mandados em Anápolis

Atualizada às 10h56.

Dos nove mandados de prisão cumpridos na manhã de hoje pela Polícia Civil dentro da Operação Manchester, que investiga os assassinatos dos agentes penitenciários no dia 2 de janeiro em Anápolis, seis tinham como alvo detentos do presídio local. De acordo com o delegado geral Álvaro Cássio, a força-tarefa que investiga os crimes descobriu mais um homicídio praticado pelo grupo no final de dezembro. Os detalhes só serão fornecidos na quinta-feira, pelo coordenador do trabalho, delegado Valdemir Pereira, conhecido como Dr. Branco, titular da Delegacia Especializada em Investigação Criminal (Deic).

Na operação de hoje também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, parte deles dentro do próprio presídio. Entre os objetos apreendidos estão celulares e veículos. Embora já tenha sido divulgado que será subtituido pelo delegado André Fernandes no cargo, Álvaro Cássio fez um pequeno pronunciamento hoje sobre a Operação Manchester, mas optou por não aprofundar no assunto. Segundo ele, diligências ainda estão em andamento.

A Operação Manchester foi criada para acelerar as investigações sobre o assassinato do vigilante temporário penitenciário Eduardo Barbosa dos Santos, morto dentro do carro após uma emboscada no dia 2 de janeiro. Ele tinha participado de uma revista nas celas do presídio de Anápolis na noite anterior, quando foram encontrados vários materiais ilícitos. No mesmo dia foi assassinado nas mesmas circunstâncias, o agente penitenciário e ex-diretor do presídio, Ednaldo Monteiro. Ele tinha acabado de sair de uma floricultura pertencente à sua família, diante do Cemitério São Miguel, quando foi executado por vários tiros. Ednaldo tinha sido preso em 2017 sob acusação de pagar propinas a detentos.