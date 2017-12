Operação prende 18 pessoas responsáveis por pelo menos 15 mortes na região metropolitana de Goiânia

A Operação Fim da Linha, última etapa da Operação Descarrilamento, da Polícia Civil, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (7), para desarticular quadrilhas suspeitas de diversos homicídios em Goiânia.

De acordo com a PC, as investigações começaram há cerca de quatro meses e a ação busca cumprir 18 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa responsável por pelo menos 15 mortes na região metropolitana de Goiânia. Polícia informou ainda que o grupo também atua no tráfico de drogas.

Na primeira fase, deflagrada no dia 4 de setembro, 14 pessoas foram presas.