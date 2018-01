Operação para coibir assaltos é realizada em Aparecida de Goiânia

As polícias Civil e Militar, em conjunto com a Guarda Civil, realizaram nesta quarta-feira (31) a primeira edição da Operação Bom Dia Aparecida, em Aparecida de Goiânia. O objetivo é coibir a prática de assaltos em regiões com alto índice de criminalidade no município, principalmente em terminais e pontos de ônibus.

O delegado André Fernandes de Almeida, da 2ª Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia, coordena a ação. “A gente desenvolve essa operação de forma rotineira, das 5h às 8h, no momento em que o pessoal sai para trabalhar ou estudar, que é o momento também em que costumam acontecer assaltos”, comenta.

Segundo o delegado, para a operação de hoje foram empregadas duas viaturas da Guarda Civil, três da PM e três da PC, com um total de 14 agentes. Eles fizeram rondas e abordagens em 16 setores, entre eles Jardim Tiradentes, Garavelo, Independência Mansões e Parque das Nações.

Ao todo, nove abordagens foram realizadas. Não houve prisões ou apreensões, e nenhum assalto foi registrado no período. André destaca que os trabalhos devem continuar na próxima semana em outras regiões da cidade.