Operação Noite Segura encontra alimentos e bebidas vencidos no St. Leste Vila Nova

O Corpo de Bombeiros, Procon, Polícia Militar e a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (AMMA) realizaram na noite de hoje (20) mais uma edição da Operação Noite Segura em estabelecimentos comerciais no Setor Leste Vila Nova.

Em alguns deles haviam irregularidades, mas, de acordo com a PM, uma quantidade razoável de alimentos e bebidas impróprios para o consumo e/ou com data de validade vencida foi encontrada no Tela Quente Bar, situado na Rua A. O estabelecimento foi notificado e multado pelo Procon.

Ainda segundo a PM, uma denúncia anônima de quem alguém estaria armado levou a equipe até o local, mas nenhuma arma foi encontrada. Todo o material apreendido foi inutilizado no momento da fiscalização. A operação segue com abordagens e averiguações pelos estabelecimentos comerciais semanalmente.