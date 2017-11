Operação investiga Máfia das Funerárias que mutilava corpos para caberem em caixões

A polícia deflagrou nesta sexta-feira (17), a segunda fase da Operação Caronte. De acordo com o diretor-adjunto da Divisão de Assuntos Internos da Corregedoria-Geral da Polícia Civil do DF, o delegado Marcos Paulo Loures, algumas funerárias, de Brasília, “terceirizavam” serviços para empresas clandestinas.

Através de denúncias durante as investigações, foi descoberto que os criminosos penduravam os cadáveres de cabeça para baixo, fazendo com que sangrassem mais rápido. “Pior que isso, corpos seriam mutilados, com pernas cortadas, para caberem nos caixões”, afirmou Marcos Paulo.

O policial afirmou ainda que de acordo com as denúncias, uma das funerárias clandestinas juntou trinta corpos despidos, que estavam estirados no chão. “Os relatos dão conta de que as vísceras entupiam e contaminavam a rede de esgoto”, disse o delegado, chocado.

As funerárias clandestinas também eram responsáveis pelo transporte dos corpos em condições completamente insalubres. Em um vídeo, (assista abaixo) publicado pelo canal Metrópoles do YouTube, é possível ver uma uma atividade dos suspeitos chamada de transbordo, que conforme o especialista, “é quando uma funerária que tem credenciais é contratada só para pegar o corpo, e o coloca em um carro que não é autorizado”.

Para ter um “serviço de qualidade”, os familiares pagavam caro para as funerárias. As investigações apontam que o valor de alguns enterros eram de R$ 14 mil.

As buscas que envolveram 20 funerárias, clínicas e residências de suspeitos, apreenderam na segunda fase da operação contra a Máfia das Funerárias, 37 rádios transmissores programados na frequência utilizada pelas forças de segurança. Os aparelhos permitiam que os criminosos chegassem aos locais das mortes primeiro que o Instituto Médico Legal (IML), aproveitando o momento de fragilidade dos familiares e fechando negócio.

Os criminosos diziam que caso o corpo fosse para o IML, ele seria cortado pelos peritos. Por isso, ofereciam um processo “menos doloroso”.

Investigações

Os investigadores concluíram que os criminosos prometiam aos familiares que o atestado de óbito sairia de graça. Porém, os preços do velório e do enterro já estavam inclusos.

Na primeira fase da Operação Caronte, os investigadores encontraram duas armas e outros equipamentos também usados no monitoramento da comunicação de policiais.

Foram identificados a ação e dois grupos criminosos unidos ao ramo de serviços funerários, como sepultamento, embalsamento, cremação e traslado de corpos., além de se passarem por servidores do IML.

Vídeo da segunda fase da Operação Caronte realizado pela PCDF: