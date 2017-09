Operação fiscalizatória começa nesta quarta-feira nas rodovias goianas

Policiais rodoviários federais reforçarão o policiamento nas BRs que passam por Goiás a partir desta quarta-feira (6) por ocasião da comemoração da Independência do Brasil. Apesar de cair numa quinta-feira, a PRF acredita que muitos motoristas vão prolongar o feriado e pegar a estrada antes. Cerca de 350 policiais em escalas de revezamento vão utilizar 50 viaturas, 90 etilômetros e nove radares para prevenir acidentes e fiscalizar as rodovias.

A PRF reforça a necessidade de se fazer a revisão no veículo antes de sair de viagem e garantir que todos os equipamentos obrigatórios estejam em perfeito estado de funcionamento. Uma análise dos feriados que começaram na quinta-feira nos últimos três anos apontou o defeito mecânico como maior causa das mortes no período considerado. Outra preocupação é com a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, segunda principal causa de acidentes fatais nos feriados que caíram na quinta-feira.

Condutas simples como manter uma distância segura do veículo que vai à frente e não exceder o limite de velocidade da via são fatores importantes para evitar as colisões traseiras e saídas de pista, tipos de acidentes responsáveis por 73% das mortes nos feriados analisados nos últimos três anos.

A abertura oficial da Operação Independência acontecerá em uma ação integrada da PRF, Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) e Detran-GO na unidade operacional da saída para Hidrolândia, na BR-153. Os motoristas receberão orientações sobre os principais itens de manutenção do veículo e comportamentos que contribuem para uma viagem segura.