Operação encontra irregularidades no bloco Cai na Rua

Atualizada às 13h15

Uma operação realizada na noite deste domingo (11) pelo Conselho Tutelar, pelo Juizado da Infância e Juventude de Goiânia e pela Guarda Municipal revelou que o consumo de drogas e bebidas no Bloco Cai na Rua esteve sem controle na Praça Cívica, local que foi fechado para a folia no final de semana. O conselheiro tutelar Valdivino Silveira informou ao POPULAR que foram encontradas várias irregularidades, como a venda indiscriminada de bebida, menores sozinhos ou acompanhados de pais embriagados. Algumas crianças com menos de 3 anos dormiam no chão sob o palco e dentro de caixas térmicas.

Adolescentes tiveram que ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros em decorrência de coma alcoólico e por estarem sem documentos o trabalho foi dificultado. Conforme o conselheiro, os organizadores do evento não fizeram nenhum comunicado oficial sobre a realização do carnaval na Praça Cívica nem ao Conselho Tutelar, nem ao Juizado da Infância eJuventude.

Organizador do Cai na Rua, Kaleby Ferreira informou ao jornal que tentou, "sem sucesso", comunicar ao Juizado a realização do evento, "mas não obtivemos resposta". Segundo ele, todos os alvarás para a realização da folia foram providenciados junto ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, à Agência Municipal do Meio Ambiente e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por ser a Praça Cívica um bem tombado. Kaleby lembrou ainda que seguranças particulares foram contratados para fazer a revista a coibir a entrada de bebidas alcoólicas na área cercada para o evento.

Sobre o Conselho Tutelar, o organizador do Cai na Rua disse que fez contato por telefone, mas que foi informado de que "não daria tempo e que iria comparecer para ajudar o evento sociocultural" (sic). "O evento foi totalmente aberto ao público e são coisas que, infelizmente ocorrem mesmo tendo equipes preparadas para isso", afirmou.

Ambulantes

O Popular mostrou na edição de hoje (12) que vendedores ambulantes se instalaram nas imediações do Cai na Rua sem nenhum controle da fiscalização municipal. A venda de bebidas alcoólicas, entre elas destiladas, vinha acontecendo de forma indiscriminada. Também alimentos, sem controle da Vigilância Sanitária, são preparados e comercializados no local. Os ambulantes disseram que os organizadores estavam cobrando 20% da venda para que as barracas fossem instaladas no interior da praça.

"Dentro do recinto fizemos nossa parte. Havia maiores de idade passando bebidas para menores. Buscamos todas as formas de inibir as possíveis ações negativas", disse Kaleby Ferreira. O organizador do Cai na Rua informou ainda que todas as tendas estavam sinalizadas e os vendedores verificavam a idade dos compradores.

Conforme Valdivino Silveira, quando os agentes de proteção - quatro conselheiros, quatro representantes do Juizado e membros da Guarda Municipal - solicitaram o alvará de realização do evento várias pessoas evadiram do local. Foi encontrado pelo Juizado um contrato entre Kaleb e o DJ que comandava o som. Este documento embasou a autuação. "Nunca vi isso na minha vida".

Na quarta-feira algumas mães, o DJ e os organizadores terão que comparecer ao Conselho Tutelar para prestar informações sobre o evento.