Operação encontra aterro clandestino em afluente do Rio Meia Ponte

Fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) encontram na última segunda-feira (4), um aterro clandestino em um afluente do Rio Meia Ponte, o Córrego Lageado.

O auditor fiscal da Amma, Renato Medeiros, explicou que esse tipo de irregularidade influencia diretamente no abastecimento da capital. ' Essa prática mata a nascente, provoca contaminação e impermeabilização do solo. Além disso, temos o problema de desmatamento. Tudo isso compromete o Rio Meia Ponte', falou.

Segundo o auditor, o proprietário da área terá que recuperar o local danificado e poderá levar uma multa que varia de R$ 5 mil a R$ 50 milhões, de acordo com o dano apontado em laudo técnico.

A operação para fiscalizar as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) do Rio Meia Ponte e seus afluentes tem o objetivo de combater crimes ambientais. A operação vai priorizar áreas críticas, constatadas em levantamentos técnicos via satélite, onde ocorrem descarte clandestino de entulho, desmatamento, ocupações irregulares e criação de animais.