Operação em Goiás e no Rio cumpre mandados de prisão contra grupo que desviava petróleo de dutos

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) e do Rio de Janeiro (PC-RJ), junto com o Ministério Público (MP-GO), realizaram a operação Conexão Clandestina, nesta quarta-feira (22), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, para combater uma organização criminosa que desviava petróleo dos dutos de transportes de grandes empresas petrolíferas e revendia ilegalmente.

De acordo com o delegado Danillo Martins, um empresário de 47 anos, proprietário de um posto de combustível, foi preso por comprar o petróleo, que foi furtado no Rio de Janeiro. Além disso, foram apreendidos computadores, agendas e diversos documentos. A Operação pretende cumprir, ao todo, 14 mandados de prisão.

A ação também visa o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos denunciados, em diversos locais do Estado do Rio e também em Santo André (SP) e Luziânia (GO), onde a organização criminosa tinha capilaridade.

De acordo com as investigações, a organização atuava de forma especializada. Os locais de passagem dos dutos da Transpetro mais acessíveis eram identificados e alguns dos integrantes, então, instalavam uma válvula para desviar o material diretamente aos caminhões, que, depois, seguiam para refinarias clandestinas.

As investigações tiveram início a partir da apreensão de um caminhão carregado com petróleo cru, que ficara atolado em Magé, na Baixada Fluminense. No veículo, foi encontrada uma nota fiscal fria passada pela empresa de propriedade do líder da organização criminosa, Gilberto Rivarola Corrêa. Os integrantes do grupo foram denunciados por organização criminosa, além de furto qualificado, receptação e falsidade ideológica.