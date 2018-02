Operação do Procon apreende mais de uma tonelada de pescado em Goiânia

Após fiscalização em 40 estabelecimentos comerciais da capital, o Procon Goiânia apreendeu mais de uma tonelada de pescado impróprio para o consumo. O trabalho faz parte da Operação Semana Santa e começou na semana passada. Com a proximidade do feriado, a expectativa é que o consumo deste tipo de produto aumente consideravelmente.

De acordo com o Procon, 10 estabelecimentos foram notificados e seus responsáveis têm o prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao órgão. Segundo o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas poderão ser multadas com valores que variam entre R$ 640 e R$ 9 milhões.

Entre as irregularidades encontradas estão produtos vencidos e embalagens sem as informações de data de fabricação, vencimento e procedência. Ainda segundo o Procon, toda a mercadoria apreendida será descartada no aterro sanitário. A ação continua em peixarias e supermercados de Goiânia até o dia 26 de março.

Para fazer denúncia sobre irregularidades em produtos comercializados em Goiânia, o cidadão pode procurar a sede do Procon Goiânia, localizada na Avenida Tocantins, número 191, no Setor Central, ou entrar em contato pelo telefone (62) 3524-2349 ou 3524-2942.