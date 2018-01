Operação desmantela grupo de Luziânia especialista em roubo a bancos

Cinco membros de um grupo especialista em roubo a bancos de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), foram presos pelo Grupo Antirroubo a Bancos (GAB) e pela Polícia Militar (PM) na operação Má Vizinhança desencadeada na última sexta-feira (12). As informações foram divulgadas pela Polícia Civil (PC) neste domingo (14).

O bando, que agia com fuzis, é acusado de ter explodido agências bancárias em quatro municípios goianos – duas em Luziânia, uma em Orizona, outra em Damianópolis e mais uma em Bonfinópolis. Além disso, a polícia apurou que a quadrilha também agiu em três cidades da Bahia (Cristópolis, São Desidério e Ibotirama) e em uma do Piauí (Itaueira).

Conforme as informações da PC, as investigações partiram depois da ação do grupo na cidade de Orizona, no Sul de Goiás. A PC apurou, ainda, que os explosivos eram trazidos do estado do Piauí por um dos membros da quadrilha, Fernando Rocha da Silva, o “Cara Larga”, e que ele era o responsável por fazer o levantamento dos bancos a serem alvos do grupo, que inclusive já tinha escolhido seu próximo alvo: uma Caixa Econômica Federal situada na cidade de Novo Gama, no Entorno do DF.

Porém, o líder da associação criminosa era Frederico Mariano da Silva, o “Derico”. Além dos dois, foram presos também Joeliton Ribeiro Pereira, o “Neguinho”, Erivaldo José Mariano e Luiz Fernando da Silva Mattos.

Durante a operação os policiais localizaram uma arma de fogo de uso restrito das forças policiais com a numeração raspada e uma caminhonete roubada, que foi restituída a seu proprietário.

Outro fato que chamou a atenção da polícia foi de que um dos caixas eletrônicos explodidos pela associação criminosa era situado na farmácia em que o preso Erivaldo trabalhava como atendente.

Além dos crimes envolvendo roubo a agências bancárias, os investigados foram autuados por porte de arma de uso restrito, receptação e associação criminosa. Os presos serão apresentados nesta segunda-feira (15), quando o delegado Alex Vasconcelos do GAB vai conceder uma entrevista coletiva.