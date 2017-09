Operação da PC prende suspeitos de aplicar golpes na compra e venda de veículos em Goiás

Duas pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava golpes na compra e venda de veículos.

De acordo com a Polícia Civil, eles entravam em contato com as vítimas, que tinham anunciado veículos na internet, e efetuavam um depósito com envelopes vazios. As vítimas preenchiam os recibos dos veículos e em seguida, os bandidos revendiam os carros.

A polícia já contabilizou 10 vítimas e um total de R$ 130 mil em prejuízos causados pela quadrilha, que atuava em Goiânia, Goianésia, Goiás, Itapuranga e Hidrolândia.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e um mandado de condução coercitiva. Um envolvido está foragido. Uma mulher, apontada como integrante da quadrilha, foi presa em junho deste ano, suspeita de ter matado uma jovem de 22 anos, que estava grávida.

O caso foi registrado pela polícia em Nerópolis. Antes de ter praticado este crime, segundo a delegada Mágda D'Avila Cândido de Souza, a investigada atuava abordando vítimas do golpe.