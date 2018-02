Operação da Denarc prende sete suspeitos de tráfico interestadual de drogas

Sete pessoas foram presas e mais de 50 quilos de maconha foram apreendidos em operação deflagrada na noite desta quinta-feira (22), em Goiânia. Os suspeitos são investigados por abastecerem traficantes tanto em Goiânia como em cidades da região Nordeste.

Responsável pela operação, o delegado adjunto da a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), Fernando Gama, conta que as investigações da associação criminosa tiveram início no fim do ano passado, mas há indícios de que o grupo já atuava há vários anos. “Eles enviavam drogas, principalmente maconha, para o Nordeste, especialmente para Piauí e Maranhão”, revela.

De acordo com o delegado, grande parte da droga vinha de Mato Grosso. Em geral, ela era transportada para o Nordeste em ônibus interestaduais por pessoas vindas do Norte, aliciadas por traficantes daquela região.

Os detidos moram em setores diversos de Goiânia, mas tinham como núcleo o Setor Vera Cruz. Três deles foram presos ontem à noite e os outros quatro, hoje pela manhã. Durante a operação, foram cumpridos também sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de aproximadamente 50 quilos de droga, uma balança de precisão e papel insulfilme. Um veículo que teria sido utilizado para o transporte de drogas também foi apreendido em uma loja no Setor Vera Cruz.

A operação contou com o apoio de agentes do GT3, Grupo Tático da Polícia Civil.