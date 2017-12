Operação apreende drogas e multa boate com cerca de 70 adolescentes em Goiânia

Atualizada às 12h26

Operação realizada na noite de sexta-feira (9) e na madrugada deste sábado (9) fiscalizou bares e boates em Goiânia, onde centenas de pessoas foram abordadas. Em uma casa noturna no setor Goiânia 2, cerca de 70 adolescentes foram encontrados. No mesmo local, equipes da Polícia Militar apreenderam 98 frascos de lança perfume, além de 10 porções de cocaína e maconha.

Ao todo, 38 menores de dezoito anos foram liberados na presença dos pais ou responsável legal. De acordo com o coordenador geral de fiscalização do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, Alan Batista, no momento em que as equipes chegaram, as drogas foram descartadas, impossibilitando a identificação dos donos. Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso.

O estabelecimento também foi autuado pelos Fiscais de posturas e da Agência Municipal de Meio Ambiente por falta de alvará de funcionamento. Ainda de acordo com Alan Batista, por ser reincidente, a multa administrativa poderá ser dobrado. O valor varia de três a 20 salários mínimos.

O dono da casa noturna foi conduzido para a Central de Flagrantes.

A ação foi integrada entre Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Juizado da Infância e Juventude.

Acompanhamento

O Juizado da Infância e Juventude de Goiânia informou que foi marcada uma audiência para que os adolescentes encontrados na boate compareçam acompanhados dos pais, onde vão receber apoio de assistentes sociais e psicólogos.

Essa medida inovadora tem como objetivo proteger os menores expostos a comportamentos que podem comprometer o seu bem-estar.