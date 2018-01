Operário de posto morre ao atropelar vaca na BR-364, em Jataí

Um operário de posto de combustíveis, de 42 anos, morreu na BR-364, em Jataí, após atropelar uma vaca que estava solta na rodovia. O acidente aconteceu na madrugada de sábado (27).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem havia concluído seu turno de trabalho e voltava para casa pilotando um motocicleta quando atropelou o animal, que estava solto na rodovia. O homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. O animal morreu poucas horas depois.

No local do acidente, segundo a PRF, há deficiência de iluminação e o mato está alto no canteiro central e nas margens da rodovia, o que pode ter contribuído para que a vítima não visualizasse a vaca. A corporação também destacou que, poucos minutos depois, um ônibus interestadual atropelou outro animal da mesma espécie. Nesse caso, não houve feridos, apenas danos ao veículo.

A PRF identificou a marca do gado e faz visitas às propriedades rurais locais para encontrar o proprietário dos animais. Caso seja identificado, ele poderá ser responsabilizado.