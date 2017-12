Onze mortes nas estradas de Goiás durante o feriado de Natal

Onze pessoas morreram em acidentes registrados nas rodovias estaduais e nas federais que cortam o Estado de Goiás entre os dias 22 e 25 de dezembro deste ano. Outras 94 pessoas ficaram feridas. Segundo os responsáveis pela fiscalização, os motivos continuam sendo imprudência e excesso de velocidade.

Em 2016 e 2017 ocorreram quatro mortes nas BRs que cortam Goiás. Já nas rodovias estaduais, em 2016 não houve nenhum registro e este ano foram 7 ocorrências. Comandante do Batalhão Rodoviário, coronel Márcio Vicente diz que vai intensificar ainda mais a fiscalização até o Reveillón.

As mortes nas rodovias goianas ocorreram em Santa Terezinha de Goiás, São Luis de Montes Belos, São João d’Aliança, Varjão e Araguapaz. A chuva, as condições da pista e do veículo também pode ter influência nos acidentes, mas o coronel entende que a postura do motorista é o que mais conta.

Inspetor Newton Morais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que a Operação Rodovida, nas rodovias federais em Goiás segue até o carnaval. Ele pede atenção e prudência aos condutores. Apesar de não ter aumento considerável nos acidentes, qualquer morte é relevante para o trânsito.

No levantamento da PRF, os números de embriagados ao volante permaneceram semelhantes. Foram 13 esse ano contra 19 em 2016. Ultrapassagens indevidas flagradas por agentes também foi bem parecido. Esse ano foram 156 e ano passado, 157. O total de acidentes nas BRs foi de 46 esse ano e 48 em 2016

Rodovias Goianas (GOs)

2017 2016

Acidente sem vítima 12 15

Acidente com vítima 27 26

*Desses, acidente com vítima fatal 05 00

Feridos 45 48

Mortes 07 00

Total de acidentes 44 41

Rodovias Federais (BRs)

2017 2016

Acidentes 46 48

Feridos 49 51

Mortes 04 04

Atuações 1.166 1.403

Radar 1.686 1.694

Embriaguez 13 19

Ultrapassagens 156 157

Fonte: PRE e PRF