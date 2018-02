Onze facções detectadas em Goiás

Foram mapeadas 11 facções com atuação nos presídios de todo o Estado, com mais de 700 integrantes, conforme diagnóstico do sistema prisional que deve ser apresentado hoje pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Dentre elas estão a paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e a carioca Comando Vermelho (CV). Ambas já tinham a presença identificada em Goiás, como ...