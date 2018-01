“Onde está Lorraine?”: Delegacia lança campanha para encontrar cabeleireira desaparecida em Inhumas

Policiais da Delegacia de Inhumas lançaram uma campanha, nesta quinta-feira (11), para descobrir o paradeiro da cabeleireira Lorraine Fernandes, de 32 anos. Ela desapareceu após sair de uma agência bancária da cidade, no último dia 26 de dezembro.

O carro onde a cabeleireira estava foi encontrado abandonado em uma estrada, com uma marca de tiro na porta do passageiro. Somente o celular da vítima foi levado.

A campanha “Onde está Lorraine?” foi compartilhada nas redes sociais da Delegacia de Polícia Civil do município. A mensagem faz um apelo para que a “sociedade em geral, residente em todos os pontos do Brasil” ajudem a desvendar o mistério do sumiço da cabeleireira.

A expectativa é de que o caso ganhe repercussão e mais pessoas procurem a polícia com informações que levem os investigadores até o paradeiro de Lorraine. “Precisamos de uma participação maior da população no sentido de denunciar quem pode estar envolvido neste desaparecimento”, explica o delegado Humberto Teófilo.

A Polícia Civil disponibilizou telefones para contatos de quem tiver interesse em fazer denúncias: (62) 3514-5040 e 3511-2442. Um número de WhatsApp também está disponível: (62) 99127-1268.