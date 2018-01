Onda de calor em Goiás está com dias contados

A sequência de dias quentes, inclusive com recordes de altas temperaturas, deve cessar em Goiânia e também em Goiás gradativamente. Segundo as informações da chefe do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabeth Alves, os goianos podem começar a contar com a vinda das chuvas a partir dos próximos dias, porém em áreas isoladas. A precipitação, que terá início nest...