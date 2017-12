Onça pode ter sido atraída por animais de condomínio, diz Ibama

A onça-pintada flagrada por câmeras de segurança de um condomínio fechado às margens da GO-060, na região do Morro do Mendanha, em Goiânia, pode ter sido atraída pelos animais que vivem no interior do local. Essa é a principal hipótese levantada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que tenta a captura do felino desde fevereiro.

Conforme o superintendente do Ibama em Goiás, Renato de Paiva, não é comum que a espécie vá para lugares muito povoados. “É bem possível. Ela vai tentar encontrar alimento. Tem um pedaço do condomínio que cerca parte do Morro do Mendanha, é uma cerca simples que não vai parar o animal. Provavelmente ela deve estar vindo aqui para explorar essa possibilidade de se alimentar”.

No último domingo (10), o felino de médio porte foi visto também pelos moradores rondando o condomínio, onde existem capivaras, emas, tamanduás-bandeiras e cachorros. Como contam os moradores, a onça já havia aparecido antes, há 40 dias, e dez dias depois um cavalo foi encontrado morto de fora da área residencial, ao lado do muro.

Por conta disso, o medo tem aumentado. Assim que a administração recebeu as informações e os vídeos da onça, acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e alertou os moradores. “Eles explicaram que essa onça tem aproximadamente dois anos e seria um macho. Eles instalaram três câmeras, duas no muro e uma dentro do condomínio. Estão todos em risco. Somos aproximadamente 1200 moradores, sendo que 300 são crianças. Como as casas são de vidro ou tem grandes janelas, muitas pessoas viram ela passando", contou o morador Diogo Freitas, de 42 anos. Ele ressalta, ainda, que o período é férias escolares e acredita que as crianças possam estar em risco.

O condomínio possui uma área de 900 mil metros, sendo que 500 metros são de área verde com dezenas de animais silvestres e isto seria um atrativo para a onça. Apesar dos sustos, não foram registrados danos causados pelo animal dentro do residencial.

Preocupação

Biólogo do Ibama, Leo Caetano se diz preocupado com a situação. “O bicho está há 11 meses e não mostrou característica de ataque ao ser humano, mas por estar perto de residências a preocupação é de que ele seja caçado. Vimos as pegadas e ela entrou e saiu”.

O problema do local, segundo o biólogo, é que uma das cercas do condomínio quebrou, o que facilita do acesso do animal. A associação de moradores está construindo um novo muro.