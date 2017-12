Onça-pintada capturada em Goiânia deve ser solta nas próximas 24 horas

O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Goiás, Renato Paiva, explicou como foi a captura da onça-pintada que habitava a região do Morro do Mendanha, Oeste da capital, nesta manhã de quinta-feira (28). De acordo com ele, a ação foi rápida e sem nenhuma complicação.

A equipe de buscas, formada por agentes do Ibama e técnicos do Instituto Onça-Pintada, começou a seguir um rastro farejado pelos cães no início da manhã. Depois de alguns quilômetros de varredura, o animal foi encontrado em uma região distante da área urbana, próximo ao Morro do Mendanha. A onça foi cercada e acuada pelos cães e buscou refúgio em uma árvore. Em seguida, os agentes, usando armamento não letal, dispararam tranquilizantes no animal que, após alguns minutos voltou para o solo, onde foi capturado.

Paiva afirma que a ação foi rápida e não causou nenhum ferimento ao animal nem a equipe envolvida. Após a captura, uma coleira com um rastreador foi colocada no pescoço da onça-pintada, que deve ser solta nas próximas 24 horas. (Fabiana Sousa é estagiária do GJC em convênio com a Faculdade Araguaia)