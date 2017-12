Onça-pintada capturada em Goiânia é transferida para o Norte de Goiás

A onça-pintada capturada no Morro do Mendanha, em Goiânia, está sendo transferida para a área de soltura na manhã desta sexta-feira (29). Informações da superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) afirmam que o animal será solto em uma área de preservação permanente no Vale do Araguaia, no norte do Estado.

O anima silvestre estava no zoológico de Goiânia desde o fim da manhã de quinta-feira (28), quando foi capturado por uma força-tarefa formada por técnicos do Ibama e do Instituto Onça-Pintada. O deslocamento para o Norte goiano começou por volta das 6h, onde a onça, já acordada, foi transferida para uma jaula específica para transporte de animais de grande porte.

De acordo com o superintendente, a equipe deve chegar ao local de soltura, uma das reservas permanentes do Vale do Araguaia, por volta das 12h de hoje. “Hoje a tarde ela já estará de volta à natureza”, comenta o superintendente do Ibama, Renato Paiva. Ele preferiu não informar o local exato onde o felino de grande porte será deixado para evitar caçadas ao animal.

No Zoológico de Goiânia, a onça passou por exames que constataram que o animal está apto a retornar a natureza. “Ela está em ótimas condições e é um animal jovem e saudável”, afirmou Paiva.