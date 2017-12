Onça-pintada capturada em Goiânia é solta no Vale do Araguaia

Atualizada às 21h04 - 29/12/2017

A onça-pintada capturada no Morro do Mendanha, em Goiânia, foi transferida para a área de soltura na manhã desta sexta-feira (29). Informações da superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) dão conta de que o animal foi solto em área de preservação permanente no Vale do Araguaia, no Norte do Estado.

O anima silvestre estava no zoológico de Goiânia desde o fim da manhã de quinta-feira (28), quando foi capturado por uma força-tarefa formada por técnicos do Ibama e do Instituto Onça-Pintada. O deslocamento para o Norte goiano começou por volta das 6 horas, quando a onça, já acordada, foi transferida para uma jaula específica para transporte de animais de grande porte.

De acordo com o superintendente do Ibama em Goiás, Renato Paiva, a equipe chegou ao local de soltura, uma das reservas permanentes do Vale do Araguaia, no início da tarde. “Hoje, ela já estará de volta à natureza”, comemorou. Ele preferiu não informar o local exato onde o felino porte foi deixado para evitar caçadas ao animal.

No Zoológico de Goiânia, a onça, um macho jovem, com aproximadamente 140 quilos, passou por exames que constataram que ela está apta a retornar à natureza. Inicialmente, o Ibama havia divulgado que o animal pesava 80 quilos, número estimado com base nas imagens flagradas pelas câmeras de vigilância. “Ela está em ótimas condições. É jovem e saudável”, afirmou Paiva. Ainda de acordo com o superintendente, provavelmente, a onça foi para a região do Morro do Mendanha em busca de território.

Captura

A equipe de buscas, formada por agentes do Ibama e técnicos do Instituto Onça-Pintada, começou a seguir um rastro farejado pelos cães no início da manhã da última quinta-feira (28). Depois de alguns quilômetros de varredura, o animal foi encontrado em uma região distante da área urbana, próximo ao Morro do Mendanha.

A onça foi cercada e acuada pelos cães e buscou refúgio em uma árvore. Em seguida, os agentes, usando armamento não letal, dispararam tranquilizantes no animal que, após alguns minutos, voltou para o solo, onde foi capturado.

Paiva afirma que a ação foi rápida e não causou nenhum ferimento ao animal nem à equipe envolvida. Após a captura, uma coleira com um rastreador foi colocada no pescoço da onça-pintada. (Fabiana Sousa é estagiária do GJC em convênio com a Faculdade Araguaia)